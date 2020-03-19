П'ять поїздів Укрзалізниці евакуюють українців з Польщі 20 березня

Завтра, 20 березня, п'ять поїздів Укрзалізниці евакуюють українців з Польщі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

На чотири поїзди відкритий продаж квитків, місця на ще одному поїзді зарезервовано для пасажирів, що прибудуть з Чехії.

"Продаж квитків було відкрито на поїзди №715/716, №709/710, №705/706, №707/708. Місця у поїзді №717/718 зарезервовані для громадян, які прибудуть у Перемишль із Чехії. Вони доставляються з території Чехії до Перемишля залізницею, за підтримки Посольства України в Чехії. Громадяни, евакуйовані з Чехії, зможуть придбати квиток безпосередньо у поїзді", - йдеться у повідомленні.

Загалом усього з Перемишля на 20.03 призначено п’ять поїздів: №717/718 (відправлення із Перемишля о 02:30, прибуття до Києва об 11:32); №707/708 (відправлення із Перемишля о 5:30, прибуття до Києва об 14:37); №709/710 (відправлення із Перемишля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26); №715/716 (відправлення із Перемишля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17); №705/706 (відправлення із Перемишля о 15:45, прибуття до Києва о 23:59).

Квитки на вказані поїзди (крім поїзда №717/718) можливо купити тільки онлайн.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну для іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.