Харків зранку прийняв два авіарейси з Єгипту, очікують ще два

Міжнародний аеропорт "Харків" зранку прийняв два рейси з Шарм-ель-Шейху, очікується ще два.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі аеропорту.

"О 08:03 та 10:30 до Харкова прибули рейси компанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейху. Очікується ще два рейса з Єгипта - о 14:05 та о 15:00" - зазначили у пресслужбі.

Крім того, аеропорт приймає й інші рейси, зокрема о 14:40 має прибути рейс компанії Ryanair з Будапешту, а о 15:25 з Харкова має відправитися зворотній рейс.

Щодо інформації про пасажирів, у пресслужбі порадили про це питати у тур-операторів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня міжнародний аеропорт "Харків" прийняв 5 рейсів з Єгипту, у тому числі, рейс компанії Azur Air Ukraine з Шарм-ель-Шейху - о 00:40 та компанії SkyUp Airlines - о 12:05. Інформації про пасажирів рейсів з Єгіпту немає.

16 березня у міжнародному аєропорту "Харків" скасовані 5 рейсів, в основному, до Польщі та Єгипту. Під скасування, у тому числі, підпали рейси компанії SkyUp Airlines Харків-Шарм-ель-Шейх, компанії Ryanair Харків-Краків, компанії WizzAir Харків-Краків, компанії WizzAir Харків-Гданськ, компанії LOT Polish Airlines Харків-Варшава. Інформації про пасажирів рейсів з Єгіпту немає.

З 17 по 18 березня в Україну доправили майже 4,5 тисяч українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів.