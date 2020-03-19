Рятувальники перевезли через кордон понад 1200 українців, які застрягли в Польщі

Рятувальники ДСНС на пунктах пропуску продовжують надавати допомогу громадянам України, які повертаються додому.

Про це повідомляє ДСНС.

"Рятувальники ДСНС на пунктах пропуску надають допомогу громадянам України, які повертаються додому. Зокрема, 17-18 березня, на пунктах пропуску "Рава-Руська – Гребенне" та "Краковець – Корчова" підрозділами ГУ ДСНС у Львівській області було організовано перевезення громадян, транспортом ДСНС перевезено 554 людей. Рятувальниками У ДСНС у Волинській області на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" транспортовано 741 громадян України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на пункті пропуску "Ужгород –Вишнє-Нємецьке" підрозділи ДСНС України у Закарпатській області для перевезення громадян залучили рятувальників та автобус від Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після кожного рейсу група радіаційного та хімічного захисту проводить санітарну обробку транспорту. Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту та захисних костюмах.

Поблизу пунктів пропусків на території України працюють спеціально обладнані місця для обігріву та життєзабезпечення, де кожен має змогу звернутись по допомогу або випити гарячої кави та чаю.

Фото: ДСНС.