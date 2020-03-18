Уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу пенсіонерам з 1 квітня - Президент

Кабінет міністрів буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень окремим категоріям пенсіонерів з 1 квітня цього року.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері 18 березня, передає кореспондент Укрінформу.

“З 1 квітня 2020 уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень, тим, хто має пенсію менш як 5 тисяч гривень. з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, - повідомив Глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у відеозверненні Зеленський анонсував доплату в тисячу гривень пенсіонерам, чия пенсія є нижчою за 5 тисяч.

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В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.