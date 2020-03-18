Уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу пенсіонерам з 1 квітня - Президент
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері 18 березня, передає кореспондент Укрінформу.
“З 1 квітня 2020 уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень, тим, хто має пенсію менш як 5 тисяч гривень. з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій”, - повідомив Глава держави.
Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у відеозверненні Зеленський анонсував доплату в тисячу гривень пенсіонерам, чия пенсія є нижчою за 5 тисяч.
В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.
На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.