Українські туристи зі Шрі-Ланки повернуться додому вже сьогодні – Криклій

Українці, які раніше не могли виїхати зі Шрі-Ланки, повернуться до України 18 березня.

Про це на сторінці Facebook повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Повертаємо українців, які не могли виїхати зі Шрі-Ланки", - повідомив міністр.

Як повідомлялось раніше, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до співвітчизників, які нині перебувають у Шрі-Ланці, не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких вони можуть застрягнути ще надовше.

За його словами, кількасот українських громадян ситуація з коронавірусом застала у туристичній подорожі на Шрі-Ланці. Уряд країни заборонив авіасполучення та в'їзд іноземців. Співробітники посольства не могли дістатися туди, а один із дипломатів навіть отримав відмову у візі з посиланням на форс-мажорні обставини. Тому посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка допомагала втілити практичні рішення для повернення українців

Як повідомляв Укрінформ, за 17 березня вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.

З 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).