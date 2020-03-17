Розстріли на Інститутській: суд переніс засідання на червень

Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі ексберкутівців, які обвинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року, на 4 червня.

Про це заявив головуючий суддя Сергій Дячук на засіданні, яке проходило у закритому режимі і транслювалося на порталі «Судова влада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд присяжних, порадившись на місці, для забезпечення безпеки і здоров’я осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, зважаючи на запровадження у державі карантинних заходів через поширення коронавірусу ухвалив відкласти судовий розгляд даного провадження на 12:00 4 червня 2020 року", - сказав Дячук.

Раніше суд прийняв рішення про проведення цього судового засідання у закритому режимі у зв’язку із ситуацією, що склалася у світі щодо поширення коронавірусу, та у зв'язку з фіксацією лабораторно підтверджених випадків захворювань в Україні.

У залі суду були присутні двоє з п'яти обвинувачених - Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, їхні адвокати, прокурори, представники потерпілих.

Троє інших обвинувачених – Павло Аброськін, Олег Янішевський і Сергій Зінченко – у суд не з’явилися. Один з адвокатів обвинувачених, Стефан Решко, також не прибув на засідання, оскільки перебуває на карантині.

Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що до суду вже надійшло рішення Київського апеляційного суду від 28 грудня 2019 року про зміну запобіжного заходу усім 5 обвинуваченим у цій справі.

"Суд констатує, що до сьогоднішнього дня відсутня будь-яка офіційна інформація щодо подальшої долі відсутніх обвинувачених і здійснення контролю за виконання обраного судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, порядку участі обвинувачених у обміні, що відбувся 29 грудня 2019 року – суду все відомо тільки із ЗМІ. Суд підкреслює, що відсутність цієї офіційної інформації надалі може стати перешкодою для прийняття судом присяжних інших процесуальних рішень. Ми звертаємо увагу на цю обставину сторону обвинувачення, яка єдина серед сторін уособлює державу", - сказав Дячук.

Після цього суд переніс засідання на 4 червня.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

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Напередодні Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, — Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.