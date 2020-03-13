ДБР провела ще чотири слідчі експерименти у справі про розстріли на Майдані

Слідчі ДБР провели ще чотири слідчі експерименти фактом організації умисних вбивств та вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції гідності, зокрема у період 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"13 березня 2020 року відбулися 4 слідчі експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та майдані Незалежності у місті Києві. Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.

У ДБР поінформували, що під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року.

"Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз", - заявили у Бюро.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.