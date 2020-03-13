Венедіктова готова зустрітися з сім'ями правоохоронців, які загинули на Майдані

Виконуюча обов'язки глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що якщо буде ініціатива від сімей загиблих на Майдані правоохоронців про зустріч, то вона готова зустрітися і обговорити питання, що їх цікавлять.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фокусу".

"Ми поки не зустрічалися, і це об'єктивно неправильно. Одні ходять з народними депутатами і надсилають тисячі звернень від різних ОО з однаковим текстом до коми, інші мовчать. З представниками перших ми зустрічаємося, з іншими - ні. Буде ініціатива від родичів правоохоронців або їх представників - зустрінемося, обговоримо питання, що їх цікавлять ", - уточнила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що в ДБР роблять все для того, щоб завдання, які стоять перед правоохоронними органами з розслідування справ періоду Майдану, були доведені до справедливого завершення.

Читайте також: Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом до ДБР та Венедіктової

ДБР, за її словами, ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном.