Венедіктова готова зустрітися з сім'ями правоохоронців, які загинули на Майдані

Венедіктова готова зустрітися з сім'ями правоохоронців, які загинули на Майдані

Укрінформ
Виконуюча обов'язки глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що якщо буде ініціатива від сімей загиблих на Майдані правоохоронців про зустріч, то вона готова зустрітися і обговорити питання, що їх цікавлять.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фокусу".

"Ми поки не зустрічалися, і це об'єктивно неправильно. Одні ходять з народними депутатами і надсилають тисячі звернень від різних ОО з однаковим текстом до коми, інші мовчать. З представниками перших ми зустрічаємося, з іншими - ні. Буде ініціатива від родичів правоохоронців або їх представників - зустрінемося, обговоримо питання, що їх цікавлять ", - уточнила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що в ДБР роблять все для того, щоб завдання, які стоять перед правоохоронними органами з розслідування справ періоду Майдану, були доведені до справедливого завершення.

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ДБР, за її словами, ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном.

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