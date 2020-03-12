Окружний адмінсуд відкрив справу за позовом до ДБР та Венедіктової

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього радника Романа Труби до Державного бюро розслідувань та т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до Державного бюро розслідувань та т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Ірини Венедіктової щодо не створення Дисциплінарної комісії ДБР, а також зобов’язати її вжити дії для створення та забезпечення діяльності такої комісії”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

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Як повідомлялося, раніше колишній радник екскерівника Державного бюро розслідувань Романа Труби - Олег Шрам подавав позов з вимогою скасувати конкурс з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції. А також хотів через суд встановити відсутність у Президента України Володимира Зеленського повноважень щодо призначення тимчасового виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань.