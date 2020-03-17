Фонд соцстраху компенсує 50% втраченої зарплати деяким працівникам

Фонд соціального страхування компенсує працюючим українцям 50% втраченого заробітку за час самоізоляції під медичним наглядом і перебування у лікарні.

Про це сказала директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Дума на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерством соціальної політики було розроблено в останні дві доби і сьогодні схвалено Верховною Радою України закон, який також розширив перелік страхових випадків. Так, на час самоізоляції під медичним наглядом і перебуванням в лікарнях задля запобігання поширенню коронавірусу Covid-19, Фонд соціального страхування буде компенсувати 50% заробітку", - сказала Дума.

Вона пояснила, що проголосований документ дає право застрахованим особам отримати виплати на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

"Тобто, це перші важливі кроки, які вже спільно опрацьовані з Міністерством соціальної політики, Офісом Президента і зроблені для того, щоб громадяни могли зробити всі необхідні заходи для того, щоб піклуватися про своє здоров’я, уникнути можливих заражень та самоізолюватися", - додала Дума.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила за основу та в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).