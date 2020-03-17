В Австрії застрягли 470 українців, посольство створює кризовий штаб

На території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому через введення країнами обмежувальних заходів та закриття кордонів з огляду на поширення коронавірусу Covid-19.

Для допомоги цим людям при Посольстві України у Відні створено кризовий штаб та проробляється можливість чартерного авіарейсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ситуація авральна по всій Європі, закриті кордони, багато людей застрягли в країнах, які мають транзитний статус. Австрія – якраз одна з таких країн. Наразі у нас у списках на евакуацію перебувають майже 400 осіб – громадян України та осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні", - повідомив у коментарі агентству Посол України в Австрії Олександр Щерба.

Крім того, проблемна ситуація склалася і з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за межі республіки через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а цієї ночі - Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

"Усі ці люди стоять під посольством, серед них – жінки і діти. І тому нами прийнято рішення про створення кризового штабу для допомоги, у першу чергу, цим автомобілістам", - повідомив Щерба.

Очільник дипмісії закликав українську громаду та церкву допомогти співвітчизникам, які вимушено застрягали на території країни, у т.ч. з харчами, спальними мішками або розміщенням. Зі свого боку, посол уже дозволив людям ночувати на території дипустанови та культурно-інформаційного центру, однак місця всім все одно не вистачає.

Наразі українські дипломати працюють над організацією чартерного рейсу до Відня з метою евакуації українців, які застрягли в Австрії. Поки невідомо, коли цей рейс відбудеться.

"Також ми працюємо з "Австрійськими авіалініями" та просимо їх, щоб вони евакуювали ту частину пасажирів, які залишилися в Австрії після того, як Austrian Airlines скасували рейси в Україну", - повідомив український посол.

Водночас, Посольство України провело з компетентними органами Відня переговори про узгодження алгоритму дій щодо продовження дозволу на перебування на території Австрії для громадян України, у яких закінчується діючий дозвіл/віза чи кількість днів перебування по "біометрії", та які, з об'єктивних причин, не можуть залишити територію країни. Усім українцям, кого це стосується, варто повідомити австрійській стороні про свій випадок.

"Далі будемо вирішувати цю програму спільно з австрійськими компетентними органам", - додав український посол.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.