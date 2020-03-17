В Австрії вже понад 1100 випадків коронавірусу, троє людей померли

Станом на ранок 17 березня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19 в Австрії становить 1132.

Такі дані наводить на своєму сайті федеральне міністерство з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії.

"Підтверджені випадки, станом на 17.03.2020, 08:00 ранку: 1132 випадки", - поінформувало відомство останні статистичні дані щодо поширення нового типу коронавірусу в Австрії.

Зазначається, що найбільше інфікованих осіб знаходить у федеральній землі Тіроль (275), що на півдні країни на кордоні з Італією. У землі Верхня Австрія, що межує з Німеччиною, зафіксовано 231 випадок інфікування. У столиці Відні виявлено 130 заражених вірусом осіб. Всього в країні проведено понад 10 тис. тестів.

Загалом по країні зафіксовано три смерті людей, інфікованих Covid-19: дві у Відні та одна у Штирії.

Водночас, станом на 17 березня в республіці одужали вже 8 осіб заражених коронавірусом осіб.

Як повідомляв Укрінформ, влада Австрії рішуче реагує на поширення коронавірусу та приймає одні з найбільш жорстких заходів в Європі з обмеження поширення інфекції.

Перший великий пакет заходів був прийнятий 10 березня та передбачав, зокрема, заборону проведення масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та з понад 100 особами – у приміщенні. Це стосувалося як громадських культурно-розважальних та спортивних заходів, так і приватних урочистостей (святкування дня народження чи весілля), а на порушників чекав адмінштраф у розмірі 1450 євро. Також було прийнято рішення про закриття ВНЗ, а усіх роботодавців було закликано перевести працівників на дистанційний режим роботи. На виконання цих рішень в Австрії припинили роботу великі музеї, театри, філармонії та опери, передчасно завершилася хокейна ліга, призупинила матчі футбольна бундесліга, розпочалося закриття гірськолижних курортів.

З понеділка, 16 березня, почав діяти новий пакет заходів, який де-факто перевів Австрію в режим карантину. У країні припинили роботу усі торгівельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. Також закрилися школи та дитсадки (залишено можливість опіки за дітьми, батьки яких знаходиться на службі, наприклад, поліцейські та лікарі). У церквах припинено відкриті богослужіння.

Введено заборону на зібрання людей на вулиці у кількості більше 5 осіб. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у 3 випадках: по невідкладній професійній діяльності, за продуктами чи в аптеку, або ж для допомоги іншим людям. Прогулянка вулицею, в разі необхідності, дозволена, однак лише наодинці, або з людьми, з якими є спільне проживання у квартирі. Заборонена робота спортивних та ігрових майданчиків та інших майданчиків громадського використання.

За порушень зібрань на вулиці можливий адмінштраф у розмірі до 2180 євро, за порушення заборони щодо використання спортмайданчиків - до 3600 євро.

У федеральній землі Тіроль, що на кордоні з Італією і де зафіксовано вже 275 випадків зараження коронавірусом, введено де-факто комендантську годину.

Обмеження руху громадського транспорту в країні поки немає, але це розглядається.

В Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. Мобілізації підлягають громадяни, які протягом останніх 5 років проходили альтернативну цивільну службу. Військовослужбовців почали залучати до підтримки спрямованих на боротьбу Covid-19 заходів цивільних органів влади.

На подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу, австрійська влада вже виділила 4 млрд євро.

Громадянам з підозрою на Covid-19 наказано інформувати про це медслужби по телефону, а не приходити самостійно в клініки.