Німеччина виділить €50 мільйонів на повернення своїх громадян з-за кордону

Німеччина виділяє 50 млн євро на те, щоби повернути громадян, які перебувають наразі за кордоном.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у вівторок уранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд вирішив виділити до 50 млн євро на операцію повернення», - сказав Маас.

Міністр нагадав про різке скорочення повітряних перевезень останнім часом і спрогнозував, що це «ще не кінець». Через це тисячі громадян Німеччини застрягли за кордоном.

Маас запевнив, що буде зроблено все, аби надати їм можливість повернутися додому найближчими днями. Йдеться насамперед про туристів, які перебувають у кризових регіонах. МЗС уже провело переговори з комерційним авіаперевізником. Протягом наступних днів будуть організовано чартерні рейси в Марокко, Єгипет, Філіппіни, Домініканську Республіку, Мальдіви.

МЗС також закликав німців відмовитися від будь-яких подорожей за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883, а померлих – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.