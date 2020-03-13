Меркель переходить на онлайн-спілкування з іноземними лідерами

З огляду на пандемію коронавірусу кілька зустрічей та переговорів німецьких політиків пройдуть у вигляді відеоконференцій.

Про це повідомили журналістам у Берліні на брифінгу 13 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канцлер Ангела Меркель проведе переговори з президентом Сербії Александром Вучичем 16 березня у формі відеоконференції. Планувався візит пана Вучича, але з огляду на ситуацію було прийнято рішення провести переговори в такий спосіб", - повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Дев’ятнадцятого березня у такий же спосіб пройде спілкування Меркель із люксембурзьким колегою Ксав’є Беттелем.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас замість візитів наступного тижня на зустрічі країн Балтії та Вишеградської четвірки також проведе спілкування з колегами з цих країн за допомогою відеозв’язку, повідомила речниця МЗС Марія Адебар.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

У Німеччині лабораторно підтверджено 2700 випадків захворювання.

Фото: DPA