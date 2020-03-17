Стало відомо, як формуватимуть списки на спецрейси для повернення в Україну
Про це у Facebook повідомляє МЗС.
"Списки громадян, які мають термінову потребу повернення в Україну спеціальними нерегулярними рейсами, формуватиме посольство або консульство у країні вашого перебування", - йдеться в поясненні.
Таким громадянам необхідно буде надіслати свої контактні дані на e-mail дипломатичної установи, обов’язково вказавши ім’я, прізвище та по батькові, контактний телефон і місце тимчасового перебування. За цими контактами громадян інформуватимуть про місце, дату й час відправлення спеціального рейсу в Україну.
Контакти усіх закордонних дипломатичних установ України можна знайти на спеціальній сторінці сайту МЗС України.
Як повідомляв Укрінформ, 14 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.
Заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян запроваджено від 16 березня до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
Ці заходи спрямовані на запобігання поширенню на території України COVID-19.