Стало відомо, як формуватимуть списки на спецрейси для повернення в Україну

Списки українських громадян, яким терміново треба повернутися на батьківщину спецрейсами, формуватимуть посольства у країнах, де вони перебувають.

Про це у Facebook повідомляє МЗС.

"Списки громадян, які мають термінову потребу повернення в Україну спеціальними нерегулярними рейсами, формуватиме посольство або консульство у країні вашого перебування", - йдеться в поясненні.

Таким громадянам необхідно буде надіслати свої контактні дані на e-mail дипломатичної установи, обов’язково вказавши ім’я, прізвище та по батькові, контактний телефон і місце тимчасового перебування. За цими контактами громадян інформуватимуть про місце, дату й час відправлення спеціального рейсу в Україну.

Контакти усіх закордонних дипломатичних установ України можна знайти на спеціальній сторінці сайту МЗС України.

Читайте також: Україна вивозитиме іноземців та повертатиме своїх громадян після закриття кордонів

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян запроваджено від 16 березня до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Ці заходи спрямовані на запобігання поширенню на території України COVID-19.