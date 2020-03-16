Бізнес має організувати транспорт для своїх працівників - Зеленський

В умовах обмеження перевезень подбати про доправлення працівників на роботу та з роботи має бізнес, якому належать підприємства.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розмовляли з великим бізнесом, щоб вони окремо забезпечували автобуси, маршрутки, аби їхні працівники могли доїхати до роботи. Люди чекають відповідь на питання: "А як я доїду на роботу?". При всій повазі, у нас одна найголовніша відповідь: "А як нам, державі, зробити так, щоб якомога менше людей захворіли і - не дай бог - померли?", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що пріоритетом залишається життя людей, а вже потім - робота.

Як повідомлялося, Президент закликав з опівдня середи, 18 березня, припинити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів.