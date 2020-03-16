Коронавірус на Grand Princess: 35 українців повертаються додому

35 українців, які перебували на круїзному лайнері Grand Princess, повертаються в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“35 громадян прилетить із Grand Princess, буквально з хвилини на хвилину мають сісти у “Борисполі”, - зазначив він.

За його словами, повертаються і члени екіпажу лайнера.

“Їм (екіпажу — ред.) до цього судновласник не дозволяв повернутися, зрештою з ним були проведені перемовини й він дозволив”, - розповів міністр.

За його словами, українців вдалося евакуювати з Grand Princess у співробітництві зі США.

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Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. Кожному пасажиру довелося пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

На борту круїзного лайнера Grand Princess перебувало 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.