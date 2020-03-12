Двоє українців з Grand Princess повернулися в Україну

Двоє українців з круїзного лайнера Grand Princess цієї ночі повернулися в Україну, ознак захворювання на коронавірус у них не виявлено.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вночі до України у безпеці й здоровими повернулися двоє громадян України, які до цього перебували на судні Grand Princess, яке було ізольоване”, - сказав він.

Кулеба розповів, що громадяни, які повернулися, декілька разів пройшли контроль на стан здоров’я, й у них не виявлено ознак захворювання коронавірусом.

Водночас він зауважив, що, як додатковий захід безпеки, ці громадяни були поміщені до медзакладу для продовження обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія.

Кожному пасажиру довелося пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

На борту круїзного лайнера Grand Princess перебувало 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.