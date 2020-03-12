Двоє українців з Grand Princess повернулися в Україну

Двоє українців з Grand Princess повернулися в Україну

Укрінформ
Двоє українців з круїзного лайнера Grand Princess цієї ночі повернулися в Україну, ознак захворювання на коронавірус у них не виявлено.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вночі до України у безпеці й здоровими повернулися двоє громадян України, які до цього перебували на судні Grand Princess, яке було ізольоване”, - сказав він.

Кулеба розповів, що громадяни, які повернулися, декілька разів пройшли контроль на стан здоров’я, й у них не виявлено ознак захворювання коронавірусом.

Водночас він зауважив, що, як додатковий захід безпеки, ці громадяни були поміщені до медзакладу для продовження обсервації.

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Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія.

Кожному пасажиру довелося пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

На борту круїзного лайнера Grand Princess перебувало 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

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