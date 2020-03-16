Українці мають самостійно планувати своє повернення з Єгипту

Українські громадяни, які зараз знаходяться з туристичною поїздкою в Єгипті, мають самостійно планувати своє повернення в Україну.

Про це заявив на брифінгу перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Громадяни з Єгипту мають самостійно організувати своє повернення (в Україну - ред.) Ми їх запрошуємо. Ми оголошували про порядок руху, ми повідомляли перевізників, зокрема, про те, що буде авіаційне сполучення припинене, тому вони мають для себе це рішення прийняти самостійно", - сказав Нікіфоренко.

Як повідомлялося, громадяни України, які приїхали на відпочинок на курорти Єгипту в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, перебуватимуть на вимушеному карантині в готелях через загрозу коронавірусу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС підтримує зв'язок з українцями, які опинилися на карантині в Єгипті. Але щойно карантин завершиться, зазначив він, Україна буде готова надавати їм необхідну допомогу. Під час карантину, ніхто евакуйований бути не може, пояснив Кулеба.

Водночас він закликав українців утриматися від туристичних поїздок за кордон у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна з 16 березня ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян. З 17 березня Україна тимчасово припиняє міжнародне авіасполучення. Рада національної безпеки та оборони звернулася до громадян України, які перебувають поза межами країни, з проханням повернутися до 17 березня цього року.

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За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.