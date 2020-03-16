Українців просять не жартувати з викликами "швидкої" через коронавірус

Виїзд однієї бригади медиків на хибний виклик про хворого з підозрою на коронавірус обходиться у 5 тисяч гривень.

Про це на оперативній нараді заявив директор департаменту здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас були випадки жартівників, які викликають швидку медичну допомогу, щоб перевірити, як вона працює. Понад 5 тисяч коштує виклик такої медичної допомоги… Ви знаєте, в одному з районів було так – зараз йому адмінпротокол випишуть, штраф на декілька сотень гривень, а витрачено декілька тисяч гривень, приїхали на виклик як до потенційно хворого на коронавірус», - зазначив Короленко.

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За його словами, після такого виклику довелося викинути і захисні костюми у яких прибули медики.

Наразі закуплено захисні костюми на всі 86 бригад швидкої допомоги – проте це по три комплекти на одну бригаду, готується звернення до облради з приводу виділення додаткових коштів саме для засобів захисту працівників екстреної медичної допомоги та закладів первинки, зазначив Короленко.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині чоловік викликав швидку, повідомивши, що нібито приїхав з Китаю і йому зле.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.