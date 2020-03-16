Правозахисники розповіли про ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО

Ніякої протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19 на території ОРДЛО не ведуть.

Про це, з посиланням на «Східну правозахисну групу» (СПГ), повідомляє на своїй сторінці в Facebook представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«На сьогодні школи, дитячі садки, університети та установи працюють у штатному режимі. В ОРДО 15.03.2020 року пройшли масові акції: м. Донецьк - фестиваль-конкурс творчості «Шире-круг»; парад, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни; м. Ясинувата - парад, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни», - повідомив Лисянський.

На території ОРДЛО діє наказ ватажків «ЛНР» і «ДНР» по протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19, з якого випливає, що особи, які прибули з-за кордону мають забезпечити собі самоізоляцію на 14 днів удома. Після прибуття в ОРДЛО повідомити на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я в якій країні перебувала людина. Заборонено в'їзд на територію ОРДЛО особам із температурою і без «прописки» в ОРДЛО.

«Також, за нашою інформацією, в ОРЛО людей із симптомами на коронавірус доправляли до корпусу Луганської обласної лікарні, але після трьох днів госпіталізації відправили всіх додому. Медичні працівники ОРДЛО з міст Стаханов, Дебальцеве, Зоринськ, Перевальськ, Шахтарськ, Торез, Вуглегірськ повідомляють, що в медустановах цих міст абсолютно не підготовлені до протидії коронавірусу, медикаментів немає, медичні маски та рукавички в дефіциті», - цитує Лисянський Східну правозахисну групу.

Фото: АА