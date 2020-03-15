У медзаклади країни передадуть 10 мільйонів медичних масок - Шмигаль

У понеділок у заклади охорони здоров'я по всій країні передадуть 10 мільйонів медичних масок.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"10 мільйонів медичних масок завтра передаємо в заклади охорони здоров’я по всій Україні", - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що сьогодні спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком перевірив обласні медичні склади.

Денис Шмигаль та Віктор Ляшко перевірили обласні медичні склади / Фото: Кабінет Міністрів України, Facebook

За словами прем'єра, на складах порядок: маски - 10 млн шт.; апарати для штучної вентиляції легень портативні - є! - 69 шт.; пульсоксиметри - 1350 од.; дихальні апарати ручні силіконові - 1180 од.; насоси інфузійні - 1330 од.; концентратори кисневі - 34 од.

"Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек", - додав Шмигаль.

Він також повідомив, що є попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання.

"Українські медики і молодший медичний персонал в Україні фантастичні люди!", - зазначив в кінці допису прем'єр.

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