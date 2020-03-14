УГКЦ проведе в неділю літургію онлайн

Українська греко-католицька церква через коронавірус у неділю, 15 березня, проведе літургію онлайн.

Про це у Facebook повідомив глава УГКЦ Блаженнійший Святослав.

“Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській Греко-Католицькій Церкві повідомляють вірних Церкви та усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися Літургію онлайн. Трансляція відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Вона розпочнеться об 11.00”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На даний момент в Україні підтверджено три випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.