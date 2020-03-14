В Україні всі соцвиплати здійснюються вчасно - Криклій

В Україні всі органи державної влади та інфраструктура працюють стабільно.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В країні все функціонує стабільно", - сказав він.

Зокрема, зазначив Криклій, всі соціальні виплати, пенсії, поштові відправлення здійснюються своєчасно.

Міністр запевнив, що робиться усе, "щоб не було жодного колапсу".