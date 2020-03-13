У Криклія запевняють, що міжнародні вантажні перевезення не припиняються

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про закриття кордонів для іноземних громадян на два тижні не вплине не міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"За рішенням РНБО через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутись в Україну. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що міжнародні вантажні перевезення не припиняються.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу у перерві засідання РНБО заявив, що Україна через 48 годин закриє кордон для іноземних громадян на два тижні.