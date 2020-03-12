Старий з’їв собака: російську блогерку не впустили в Україну, навіть з новим паспортом

Російську блогерку вдруге за останні місяці не впустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” та продовжили термін заборони в'їзду на 10 років.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Росіянка прибула сьогодні, 12 березня, рейсом із Мінська у «Бориспіль». Під час прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що наприкінці минулого року вона вже прилітала в Україну і через незаконне відвідування ТОТ АР Крим у 2018 році їй було заборонено в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки», - йдеться у повідомленні.

Цього разу жінка замінила старий паспорт на новий, сподіваючись, що чисті сторінки документа без відмітки про заборону в’їзду їй допоможуть перетнути український кордон. Проте задум не вдався - спрацювала інформація із бази даних. На запитання, чому вона замінила паспорт, жінка повідомила, що документ, нібито, з’їв собака.

Зазначається, що за умисне невиконання рішення державного органу про заборону в’їзду в Україну, яка мала діяти до кінця 2022 року, російській блогерці та акторці проставили новий термін заборони в'їзду до нашої країни - 10 років.

Вже найближчим часом її повернуть зворотним рейсом до Білорусі.