До Польщі не впустили з України дев'ятьох людей з температурою

Упродовж двох днів функціонування санітарно-епідеміологічного контролю на кордоні між Польщею та Україною, запровадженого Варшавою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу, через підвищену температуру до Польщі з України не впустили 9 осіб.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Прикордонній службі Польщі.

“Загалом на всій протяжності кордонів Польщі з іншими країнами до країни не впущено 38 осіб, у яких виявлено підвищення температури”,- повідомила речниця Прикордонної служби РП Агнєшка Голіас.

Речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуш Сєніцький повідомив агентству, що упродовж двох днів на відрізку кордону з Україною (кордон з Волинською, частково Львівською областями – ред.) до РП не впущено 9 осіб з температурою, при цьому одну особу - двічі.

Водночас, як повідомила агентству речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП (кордон з Львівською, частково Закарпатською областями – ред.) Ельжбєта Пікор, на цьому відрізку не зафіксовано жодного подібного випадку.

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Як відомо, з 10 березня Польща запровадила санітарно-епідеміологічний контроль на всій протяжності кордонів країни, зокрема і з країнами ЄС.

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За повідомленням речника Пожежної служби РП Кшиштофа Баторського, польські рятувальники, які працюють на 60 пунктах контролю, за дві доби перевірили температуру у понад 40 тис. подорожувальників, які перетинають польський кордон.