До Польщі не впустили з України дев'ятьох людей з температурою
Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Прикордонній службі Польщі.
“Загалом на всій протяжності кордонів Польщі з іншими країнами до країни не впущено 38 осіб, у яких виявлено підвищення температури”,- повідомила речниця Прикордонної служби РП Агнєшка Голіас.
Речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуш Сєніцький повідомив агентству, що упродовж двох днів на відрізку кордону з Україною (кордон з Волинською, частково Львівською областями – ред.) до РП не впущено 9 осіб з температурою, при цьому одну особу - двічі.
Водночас, як повідомила агентству речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП (кордон з Львівською, частково Закарпатською областями – ред.) Ельжбєта Пікор, на цьому відрізку не зафіксовано жодного подібного випадку.
Як відомо, з 10 березня Польща запровадила санітарно-епідеміологічний контроль на всій протяжності кордонів країни, зокрема і з країнами ЄС.
За повідомленням речника Пожежної служби РП Кшиштофа Баторського, польські рятувальники, які працюють на 60 пунктах контролю, за дві доби перевірили температуру у понад 40 тис. подорожувальників, які перетинають польський кордон.