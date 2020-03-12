Евакуація з Уханя: українка з песиком поїде в Пекін, щоб оформити документи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав посольству України доручення сприяти українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя у лютому через неможливість вивезти собаку, в оформленні необхідних документів на її улюбленця.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні зранку я провів телефонну розмову з нашою співгромадянкою пані Анастасією, яка перебуває в Китаї зі своїм собакою... Ми домовилися про наступний алгоритм. Наразі влада міста Ухань дозволила виїзд за його межі всередині Китаю, тобто тепер можна подорожувати в межах Китаю мешканцям цього міста. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там усі необхідні процедури для належного оформлення свого домашнього улюбленця, свого собаки”, - розповів Кулеба.

Він також проінформував, що уже дав доручення посольству України в Пекіні надати Зінченко сприяння з переїзді з Уханя в Пекін та проходженні усіх необхідних процедур щодо оформлення документів на собаку.

“Я хочу цим конкретним випадком просто продемонструвати вам, що ми будемо йти на екстраординарні заходи для захисту кожного громадянина Україна. Кожен громадянин, де б він не перебував, знаходиться під захистом Української держави, не важливо — він один, їх двоє чи троє, ми за кожного будемо боротися і кожного будемо захищати”, - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя 19 лютого, бо їй не дали можливості взяти з собою її песика.

За словами Анастасії Зінченко, посольство не передало до МЗС документи на її собаку, які їй вдалося зібрати попри численні труднощі, пов’язані із запровадженням карантину в Ухані.

Після того, як ЗМІ повідомили про відмову Зінченко від евакуації та складний вибір, перед яким опинилася дівчина, Президент Володимир Зеленський зателефонував до неї й пообіцяв допомогу.