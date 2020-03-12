Україна починає підготовку до другої евакуації з Китаю - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу
“Міністерство закордонних справ разом з Міністерством інфраструктури розпочинає підготовку другої евакуації наших громадян з Китаю”, - зазначив він.
За його словами, наразі посольству України в Китаї відомо, зокрема, про перебування 41 українця в Ухані, із яких 10 виявили бажання евакуюватися.
Кулеба також закликав українців в Ухані та їхніх родичів у разі виявлення бажання повернутися в Україну, звертатися до посольства, яке буде зводити остаточні списки для евакуації.
Як повідомляв Укрінформ, на евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень.