Україна починає підготовку до другої евакуації з Китаю - Кулеба

Міністерства закордонних справ та інфраструктури України розпочинають підготовку до другої евакуації українців із Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Міністерство закордонних справ разом з Міністерством інфраструктури розпочинає підготовку другої евакуації наших громадян з Китаю”, - зазначив він.

За його словами, наразі посольству України в Китаї відомо, зокрема, про перебування 41 українця в Ухані, із яких 10 виявили бажання евакуюватися.

Читайте також: В Україну тимчасово заборонили ввозити тварин із Китаю

Кулеба також закликав українців в Ухані та їхніх родичів у разі виявлення бажання повернутися в Україну, звертатися до посольства, яке буде зводити остаточні списки для евакуації.

Як повідомляв Укрінформ, на евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень.