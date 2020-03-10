Корупційна справа: суд над ексдиректором Укртелефільму перенесли

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи щодо екскерівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, обвинувачених у продажі майнових прав на нерухомість держпідприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків, на 13 березня.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"Так, на засіданні, яке відбулось 10 березня 2020 року, колегією суддів ВАКС досліджено 4 томи доказів, наданих стороною обвинувачення. Наступне засідання призначено на 9:00 год. 13 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому 2019 року колишньому гендиректору “Укртелефільму” повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, внаслідок чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків. Дії експосадовця було кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, екскерівник «Укртелефільму» у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у Києві. Проте у листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу цих майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.

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Про підозру також було повідомлено ще двом співучасникам ексгендиректора “Укртелефільму”: організатору схеми — у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ, директору комерційного товариства (ТОВ) — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 ККУ.