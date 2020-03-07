ВАКС призначив 630 тисяч застави начальнику відділу Одеського припортового

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави обсягом 630 тис. грн начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - другому із чотирьох підозрюваних у справі про завдання збитків ОПЗ.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ обрав запобіжний захід начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - другому підозрюваному у справі ОПЗ. Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 630 тис. грн застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на фігуранта справи також покладено ряд процесуальних обов’язків.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, 6 березня, ВАКС обрав запобіжний захід заступникові директора АТ «Одеський припортовий завод» у вигляді застави в розмірі 1 млн 51 тис. грн. Підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії обов’язків – до 4 травня 2020 року включно.

Усього у цій справі оголошено підозру чотирьом особам. САП та НАБУ просять ВАКС обрати запобіжні заходи стосовно заступника директора ОПЗ, начальника відділу заводу, довіреної особи народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми та власника компанії-нерезидента - учасника корупційної схеми. Наразі місце перебування останніх двох підозрюваних слідством не встановлено, тож про підозру їм повідомлено заочно.

Слідством установлено, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.