Понад 1,3 мільйона канадців підтвердили своє українське коріння — Посол Шевченко

Своє українське коріння підтверджує понад 1,3 мільйона канадців.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"1 мільйон 354 тисячі канадців, які підтверджують своє українське коріння. Колосальна цифра!" – сказав Шевченко.

Він додав, що в межах "нової хвилі" міграції до Канади з України дуже часто приїжджають люди з високою освітою та хорошою професійною підготовкою.

"Тобто ми можемо з сумом говорити, що таким чином Україна, може, десь і втрачає тих людей, які могли би приносити тут велику користь. Але ще раз повернуся, що ми живемо в такий час, де було б абсолютно наївно думати, що можна було б якимось штучним чином стримати, затримати, не пустити, переконати. Ми повинні думати над тим, як мотивувати, як створити тут такі умови, щоб у людей було велике бажання їздити закордон, навчатися, набиратися досвіту, створювати там контакти, починати спільну справу, спільний бізнес і повертатися сюди, щоб реалізувати себе тут", – зазначив посол.

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Також він повідомив, що Україна та Канада планують підписати угоду про мобільність молоді.

"Ще один напрямок, над яким ми працюємо, це угода про мобільність молоді. Це угода, яка повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою до року поїхати до Канади на навчання і, навчаючись, працювати. Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїхати сюди. Ось така наша картка", – сказав Шевченко.

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Він розраховує, що угоду підпишуть у 2020 році, оскільки сторони вже "на фінішній прямій".