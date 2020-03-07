У Раді презентували посібник для забезпечення ґендерної рівності

Напередодні Міжнародного дня жінок Міжфракційне об’єднання «Рівні можливості» та Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) презентували у Верховній Раді України посібник "Ґендерна рівність: міфи, факти та державна політика" для народних депутатів України.

Про це повідомляє представництво ООН в Україні.

Мета посібника – викласти ключові факти та продемонструвати сучасні тенденції щодо реалізації державної політики з питань ґендерної рівності.

"Рівність між чоловіками та жінками є базовим правом людини та однією з ключових цінностей країн Європейського Союзу та згадується в угоді про Асоціацію між Україною та ЄС. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Верховну Раду України, в тому числі, і в питаннях впровадження ґендерного підходу в законодавчу роботу", – сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посібник розроблено у співпраці з офісом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики в межах Проєкту з парламентської реформи, що фінансується ЄС та впроваджується ПРООН.

Серед проявів дискримінації, з якими стикаються українські жінки – розрив у оплаті праці (жінки в Україні в середньому отримують на 25% нижчу заробітну плату, ніж чоловіки), несправедливий розподіл домашніх обов‘язків (жінки в середньому витрачають 29 годин на тиждень на домашню роботу, натомість чоловіки – 15 годин), ґендерне насильство та низька представленість жінок у політиці.

Як підкреслюється у Доповіді ПРООН про стан людського розвитку за 2019 рік, за останні два десятиліття ґендерні розриви скорочуються у сферах освіти та охорони здоров'я, де жінки мають менше економічного чи соціального впливу. Однак у сферах, де у жінок більше професійної, політичної та соціальної відповідальності, ґендерна нерівність зберігається, і вони стикаються із так званою «скляною стелею», тобто мають менше можливостей для кар‘єрного зростання порівняно з чоловіками.

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Відсоток жінок у новообраному парламенті України знаходиться на історичному максимумі – майже 21% (у порівнянні з 12% в попередньому скликанні), але все ще нижче, ніж в середньому у парламентах європейських країн. Жінки також недостатньо представлені на керівних посадах в уряді та на місцевому рівні – як мери чи голови об'єднаних територіальних громад.

"Жінки складають 54% населення України, але лише кожен п'ятий депутат – це жінка. Участь більшої кількості жінок у процесах прийняття рішень допоможе Україні досягти своїх зобов'язань щодо ґендерної рівності та прав людини, а також сприятиме розробці кращої політики на всіх рівнях", – сказала Дафіна Ґерчева, постійна представниця ПРООН в Україні.

Завантажити посібник можна за цим посиланням.