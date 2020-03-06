В Україні заборонили ретрансляцію телеканалу RTVI

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила російськомовний телеканал RTVI, який має юрисдикцію Іспанії, з переліку дозволених для показу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

“6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми «RTVI», яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України”, - йдеться в повідомленні.

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За даними Нацради, відповідне рішення прийнято за результатами моніторингу, який зафіксував порушення українського законодавства, відповідно до якого не допускається показ фільмів, телепередач, одним із учасників яких є особа, внесена до переліку тих, хто створює загрозу національній безпеці.

Зокрема, було зафіксовано показ фільмів за участю Володимира Меньшова, Михайла Порєченкова, телепередачі, під час якої була показана карта світу із позначенням Криму як території Росії.

“Зважаючи на всі зафіксовані порушення, Національна рада вирішила вилучити із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал «RTVI»”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні до 7 березня 2020 року є чинною заборона на рік на ретрансляцію телеканалу RTVI. Нацрада 6 березня 2019 року визнала, що зміст іноземної програми RTVI не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тоді телеканал мав юрисдикцію Великої Британії.

Крім того, 6 вересня 2018 року Нацрада припиняла на пів року ретрансляцію RTVI через систематичні порушення українського законодавства.