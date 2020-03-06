Нацрада позапланово перевірить ZIK через телемарафон “Тхне Соросом”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу ZIK.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Нацради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомив член Нацради Юрій Зіневич, телеканал буде перевірено у зв'язку з проведенням на телеканалі марафону “Тхне Соросом”.

За його словами, регулятор, зокрема, отримав скаргу від громадянина щодо трансляції каналом ZIK марафону “Тхне Соросом”, що має ознаки маніпуляції та розпалювання ворожнечі.

Як повідомлялося, телеканал ZIK 28 лютого провів телемарафон “Тхне Соросом”, під час якого співробітники телеканалу та запрошені експерти обговорювали діяльність Джорджа Сороса та його нібито “вплив” на український уряд, парламент, прокуратуру, громадські організації.

Міжнародний фонд «Відродження» закликав закликає медійну спільноту дати оцінку телемарафону "Тхне Соросом".

Медійні організації 2 березня наголосили, що цей телемарафон на ZIK містив відверто маніпулятивні, неправдиві відомості, та закликали Нацраду з телерадіомовлення та правоохоронні органи дати оцінку діям телеканалу .