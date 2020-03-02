Марафон проти Сороса на ZIK є провокацією — медіаорганізації

Телемарафон "Тхне Соросом" 28 лютого на "ZIK", під час якого обговорювалася діяльність Джорджа Сороса та його “вплив” на український уряд, парламент, прокуратуру, громадські організації, містив "відверто маніпулятивні, неправдиві відомості".

Про це йдеться в заяві медійних організацій, оприлюдненій на сайті Комісії з журналістської етики.

"Коаліція громадських медійних організацій у складі "Комісія журналістської етики", "Платформа прав людини", "Український інститут медіа та комунікації", "StopFake", "Жінки в медіа" та медійні організації вважають зазначену програму зловживанням свободою слова, яка несе руйнівні наслідки для українського суспільства та України як держави", - наголошується в документі.

Як зазначається, зміст програми, склад експертів та учасників демонструє наявність спеціальної мети редакторів та журналістів "ZIK" або його власників. І ця мета, згідно з міжнародними й вітчизняними стандартами, – дискредитація особи та дезінформація і введення суспільства в оману.

Міжнародна декларація принципів поведінки журналістів та Кодекс етики українського журналіста проголошують, що журналісти (у цьому випадку телеканалу "ZIK") зобов’язані подавати інформацію, посилаючись на факти, походження яких вони точно знають, а самі факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Журналісти зобов’язані уникати неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з боку журналістів недостовірні повідомлення.

Автори заяви підкреслюють, що під час телемарафону телеканал "ZIK" фактично здійснював: дискредитацію міжнародних грантових організацій, які зробили величезний внесок в підтримку України на шляху її реформ та євроінтеграції; дискредитацію громадського сектору, який активно залучений в реформи та має прогресивну візію розвитку України; дискредитацію журналістики як професії, зокрема роботу журналістів-розслідувачів, та порушення стандартів достовірності, об’єктивності інформації, балансу думок та журналістської етики; дискредитацію ключових державних інститутів, як інститут прем’єр-міністра, інститут генпрокурора, а також українського парламенту; дискредитацію низки ключових реформ в системі охорони здоров’я, освіти, системи антикорупційних органів тощо через підрив довіри до інституцій та людей, які впроваджують ці реформи.

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"Ми вважаємо цей ефір провокацією, спрямованою на розхитування ситуації в країні та поглиблення розколу в суспільстві між різним групами населення. Він не має нічого спільного із журналістикою, виконаний в дусі найгірших російських пропагандистських практик і дискредитує журналістську професію як таку. Крім того, насаджування в суспільстві різко негативних кліше на кшталт "соросята" має ознаки дегуманізації і може призвести до непередбачуваних наслідків", - наголошують вони.

Також зазначається, що програма на "ZIK" порушує не тільки професійні та етичні стандарти діяльності журналістів і медіа, а й вимоги чинного законодавства. Зокрема, в частині обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію, не застосовувати мову ворожнечі та не завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації осіб. Тож автори закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та правоохоронні органи дати оцінку діям телеканалу та його посадовим особам з підготовки та поширення телемарафону.