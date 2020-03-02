Марафон проти Сороса на ZIK є провокацією — медіаорганізації
Про це йдеться в заяві медійних організацій, оприлюдненій на сайті Комісії з журналістської етики.
"Коаліція громадських медійних організацій у складі "Комісія журналістської етики", "Платформа прав людини", "Український інститут медіа та комунікації", "StopFake", "Жінки в медіа" та медійні організації вважають зазначену програму зловживанням свободою слова, яка несе руйнівні наслідки для українського суспільства та України як держави", - наголошується в документі.
Як зазначається, зміст програми, склад експертів та учасників демонструє наявність спеціальної мети редакторів та журналістів "ZIK" або його власників. І ця мета, згідно з міжнародними й вітчизняними стандартами, – дискредитація особи та дезінформація і введення суспільства в оману.
Міжнародна декларація принципів поведінки журналістів та Кодекс етики українського журналіста проголошують, що журналісти (у цьому випадку телеканалу "ZIK") зобов’язані подавати інформацію, посилаючись на факти, походження яких вони точно знають, а самі факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Журналісти зобов’язані уникати неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з боку журналістів недостовірні повідомлення.
Автори заяви підкреслюють, що під час телемарафону телеканал "ZIK" фактично здійснював: дискредитацію міжнародних грантових організацій, які зробили величезний внесок в підтримку України на шляху її реформ та євроінтеграції; дискредитацію громадського сектору, який активно залучений в реформи та має прогресивну візію розвитку України; дискредитацію журналістики як професії, зокрема роботу журналістів-розслідувачів, та порушення стандартів достовірності, об’єктивності інформації, балансу думок та журналістської етики; дискредитацію ключових державних інститутів, як інститут прем’єр-міністра, інститут генпрокурора, а також українського парламенту; дискредитацію низки ключових реформ в системі охорони здоров’я, освіти, системи антикорупційних органів тощо через підрив довіри до інституцій та людей, які впроваджують ці реформи.
"Ми вважаємо цей ефір провокацією, спрямованою на розхитування ситуації в країні та поглиблення розколу в суспільстві між різним групами населення. Він не має нічого спільного із журналістикою, виконаний в дусі найгірших російських пропагандистських практик і дискредитує журналістську професію як таку. Крім того, насаджування в суспільстві різко негативних кліше на кшталт "соросята" має ознаки дегуманізації і може призвести до непередбачуваних наслідків", - наголошують вони.
Також зазначається, що програма на "ZIK" порушує не тільки професійні та етичні стандарти діяльності журналістів і медіа, а й вимоги чинного законодавства. Зокрема, в частині обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію, не застосовувати мову ворожнечі та не завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації осіб. Тож автори закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та правоохоронні органи дати оцінку діям телеканалу та його посадовим особам з підготовки та поширення телемарафону.