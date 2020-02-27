Костинський не позиватиметься до "112 Україна" через фейк

Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський не планує подавати до суду на телеканал "112 Україна" через поширення мовником недостовірної інформації стосовно нього.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

"Я не планую подавати на канал "112 Україна" до суду. Але поширювана ними інформація є звичайним фейком, оскільки я не веду напрямок матеріально-технічного забезпечення і, відповідно, не займаюся в Нацраді жодними закупівлями і, найголовніше, проти мене не відкривалося кримінальних справ з цього приводу", — пояснив Костинський.

Як повідомлялося, напередодні на сайті телеканалу "112 Україна" вийшла публікація під назвою "Закрити за всяку ціну: Нацрада готує покарання для "112 Україна" за висловлювання гостей прямих ефірів". З-поміж іншого, в цьому матеріалі зазначається, що "згідно з документами за перевірки на "112 Україна" відповідає Сергій Костинський, і йому за "потрібний" результат обіцяно закрити кримінальну справу щодо розтрати 100 млн грн на закупівлю обладнання для моніторингу".

У відповідь на цю публікацію 27 лютого Костинський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що інформація про карну справу стосовно нього через нібито розтрату 100 млн грн є фейком.

Окрім того, він нагадав, що у четвер Нацрада одностайно ухвалила рішення про застосування до телеканалу NewsOne санкції "попередження" та штрафу у розмірі 105,6 тис. грн через контент, який містить визнання правомірною окупацію території України та розпалювання ворожнечі, а наступного тижня регулятор планує розглянути "кейс із телеканалом "НАШ", що транслював пресконференцію за участі Путіна". Також, зі слів Костинського, в березні Нацрада розгляне "кейс "112 Україна" щодо ознак розпалювання ворожнечі та поширення необ'єктивної інформації в ефірі телеканалу".