NewsOne отримав попередження і 100 тисяч штрафу за мову ворожнечі

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення застосувала до телеканалу "NewsOne" (ТОВ "Новини 24 години") дві санкції – "оголошення попередження" і "стягнення штрафу" за результатами позапланової перевірки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національна рада на засіданні 27 лютого визнала у висловлюваннях, що були поширені 5 листопада 2019 року в ефірі “NewsOne”, наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, численні висловлювання ведучого програми Руслана Коцаби, які прозвучали в передачі "Я так думаю" (початок о 23:25, прямий ефір), свідчать про нехтування нормами міжнародного права та законів України, які забороняють поширювати мову ворожнечі та ненависті. Ведучий неодноразово вдавався до маніпулювання фактами і поширював пропагандистські наративи, що подібні до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України і міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором, та мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації.

У передачі подавалася лише одна думка щодо питань, які мають надважливе значення для національної безпеки України. Інших поглядів чи ознак дискусії з питань "акцій громадянського протесту в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014", "збройної агресії Російської Федерації", "анексії Криму" та "окупованих Російською Федерацією частин Донецької та Луганської областей України" під час трансляції передачі не прозвучало. Таким чином, мовник порушив права глядачів на об’єктивну інформацію та зловживав правом телеканалу на свободу висловлення думок, що суперечить міжнародним та українським правовим актам щодо агресії проти України.

Національна рада раніше також зверталася щодо зазначеного ефіру на каналі "NewsOne" за висновками до Незалежної медійної ради. Вони були оприлюднені 30 січня 2020 року.

Згідно з аналізом фахівців медіагалузі, у висловлюваннях Руслана Коцаби наявні ознаки мови ворожнечі щодо учасників АТО/ООС та учасників Революції гідності. Також телеканал у цьому випуску передачі не дотримався вимог достовірності подання інформації та систематично не дотримується вимог щодо об’єктивності (неупередженості), повноти й збалансованості подання інформації.

Під час розгляду цього питання на засіданні, на яке представники "NewsOne" не прийшли, голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич запропонував членам Національної ради перенести його розгляд, зважаючи на таке прохання ТОВ "Новини 24 години", висловлене в листі. Він також зазначив, що питання стосовно цього мовника стало резонансним у суспільстві та "викликає співчуття до його колективу".

Проте члени Національної ради пояснили, що виконали всі процедурні вимоги щодо розгляду матеріалів перевірки ліцензіата, оскільки телеканалу "NewsOne" у визначений законом термін вручено повідомлення про розгляд 27 лютого 2020 року. Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили і оскаржується в апеляційному суді, ухвали про заборону розгляду цього питання наразі немає. Тому регулятор має всі підстави розглянути результати позапланової перевірки.

Національна рада визнала порушення та оголосила попередження за вчинення порушень. Сума штрафу становить 25% ліцензійного збору, для "NewsOne" це 105 тис. 625 грн. Штраф до державного бюджету має бути сплачений у 30-денний термін, за цей період ліцензіат має привести у відповідність своє мовлення до законодавчих вимог.