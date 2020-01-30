Нацрада відклала розгляд питання про анулювання ліцензії "Прямого FM"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення перенесла на 6 лютого питання про анулювання ліцензії радіостанції “Прямий FM” (ТОВ “Телеканал “Прямий”) у зв'язку з тим, що мовник не вийшов в ефір протягом року від дня її отримання.

Відповідне рішення члени регулятора ухвалили на засіданні 30 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо у нас немає підтвердження вручення ліцензіату повідомлення про рішення Національної ради, тоді я пропоную перенести це питання на 6 лютого", - сказав член Нацради Юрій Зіневич, відповідальний за виконання цього рішення.

Решта членів Нацради цю пропозицію підтримали.

Провівши планову перевірку, Нацрада виявила відсутність мовлення “Прямий FM” на частотах у Марганці Дніпропетровської області, Павлограді Дніпропетровської області, Мелітополі Запорізької області, Білій Церкві Київської області, Переяславі-Хмельницькому Київської області та Лубнах Полтавської області. Хоча відповідно до статті 43 закону “Про телебачення і радіомовлення”, радіостанція мала розпочати мовлення протягом року з дня набрання чинності ліцензією. “Прямий FM” отримав ліцензію у листопаді 2018 року. Відтак, згідно зі статтею 37 цього ж закону, відсутність передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня її видачі є підставою для анулювання Нацрадою ліцензії.

Окрім того, ліцензіат ТОВ “Телеканал “Прямий” не скористався правом протягом року звернутись до Нацради із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення з проханням виключити частоти, на яких воно не здійснюється.