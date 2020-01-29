Законопроєкт "Про медіа" враховує положення мовного закону - Ткаченко

Законопроєкт № 2693 "Про медіа" враховує положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") у коментарі журналістам у середу, 29 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи враховує законопроєкт "Про медіа" положення закону про державну мову, Ткаченко відповів: "Так, враховує. Там збережені норми, які на сьогодні існують в законі про мову і в нинішній версії закону "Про телебачення і радіомовлення"... Вводяться вимоги, в тому числі, до цифрових платформ. Наприклад, в OTT-сервіси (цифрове онлайн-телебачення — ред.) стосовно української мови".

За словами Ткаченка, розробники законопроєкту вже отримали багато коментарів, у тому числі від OTT-сервісів, яким чином вони бачили б таке регулювання.

"Так само, як і від онлайн-медіа, деякі зауваження, але переважно вони стосуються якраз телебачення і ОTT-сервісів. Усі інші запитань щодо наших формулювань щодо мови не мають", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт "Про медіа" (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції. Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики, відкоригувати ці питання до другого читання.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Законом, зокрема, визначаються особливості застосування державної мови у сфері культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, у сфері обслуговування споживачів та інших галузях. Так, за п'ять років стане чинною норма закону, за якою квота на українських контент в ефірі телеканалів має становити 90%.