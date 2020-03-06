Новий міністр оборони має 11 банківських рахунків

Міністр оборони Андрій Таран за минулий рік отримав 313 тисяч гривень зарплати, понад 184 тисячі гривень пенсії та 10 тисяч 250 гривень соціальної допомоги. Також він має 11 банківських рахунків.

Про це свідчить декларація міністра за 2019 рік.

У власності міністра перебуває квартира в Києві площею 100 кв.м, земельна ділянка в Старих Петрівцях (Київська обл.) площею 1198 кв.м та автомобіль BUICK 2013 року випуску.

Його дружина володіє земельною ділянкою 1012 кв.м в с.Дмитрівка Київської області та автомобілями INFINITY 2007 року та MERSEDES-BENZ 2001 року випуску.

Крім того, Андрій Таран є власником 11 банківських рахунків, сума внесків в яких не розголошується. Зокрема, 5 рахунків в ПриватБанку, 5 — в Ощадбанку та один — в Bank of America.

Грошові активи нового міністра становлять 21 тис. доларів США, 5 тисяч євро та понад 16 тисяч грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосували 285 депутатів,

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Андрій Таран народився 4 березня 1955 року. Навчався у Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік", у Військовій академії ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

Таран працював в апараті Міноборони, у Головному управлінні розвідки Міноборони, в Центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО, був військовим аташе при посольстві України в США, представником Міноборони при представництві України в ООН.

Із квітня по серпень 2015 року був представником України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, із вересня по листопад 2015 року входив до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

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У грудні 2015 року Таран був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де залишався до квітня 2016 року. Того ж року звільнений у запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

У 2019-му генерал-лейтенант ЗСУ Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.