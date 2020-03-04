Експерти позитивно оцінюють призначення Тарана міністром оборони

Експерти позитивно оцінюють призначення Тарана міністром оборони

Укрінформ
На думку експертів, цивільний міністр оборони не дуже добре впорався із викликами, що стоять перед Україною як країною, що фактично перебуває у стані війни. Вони сподіваються, що професійний військовий Андрій Таран виправить ситуацію з безпекою та обороною.

Укрінформ поцікавився думкою експертів щодо новопризначеного міністра та дізнався чи очікує країну зміна військово-політичного курсу.

Петро Гаращук, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України, вважає, що в Міністерстві оборони буде довіра до професійного військового, яким є Таран.

“Це дуже вдалий вибір Президента. У Андрія Тарана присутні не лише професійні якості, а й людські, як державника. Після безглуздої роботи попереднього цивільного міністра далі вже не можна було рухатись в оборонному відомстві. Тому що назрівав прямий конфлікт певних посадових осіб з Загороднюком, який абсолютно не розумів що він робить і як він потрапив на ту посаду. Дуже добре, що Таран є професійним військовим. Він знає дух армії, дух війська, а значить до нього буде довіра. Його професійність визначається кількома аспектами: отримана військова освіта, досвід служби на різних посадах у війську і на воєнно-дипломатичній службі, служба на Сході нашої держави”, - заявив Гаращук.

Відповідаючи на питання яких кроків очікують від нового міністра, Гаращук наголосив: “На мій погляд, обов'язково фінансовий аудит діяльності попередників. І цей аудит має бути об'єктивним, із залученням громадянського суспільства: на які закупки виділялись гроші, на яке будівництво, хто виділяв кошти і підписував документи, хто лобіював якісь речі, по яких цінах”. Він також вважає, що в оборонному відомстві перевірці підлягає ДОЗ, закупівля пального, кадрові питання, а також завершення розслідування трагедії під Дебальцевим та Іловайськом.

Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, наголосив, що в країні, яка воює, треба щоб міністром була людина, яка серйозно і глибоко розбирається у сфері безпеки й оборони.

“Ми воюємо і, на мій погляд, в період, коли функції Міністерства оборони розділяються з Генеральним штабом і цей процес ще не закінчений, треба щоб міністром була людина, яка досить серйозно і глибоко розбирається у сфері безпеки і оборони. Таран - генерал, має військовий досвід, він виконував непросту місію під час роботи в СЦКК”, - розповів Романенко, додавши, що новий міністр не лише професійно готовий обіймати посаду, а й має великий досвід.

Читайте також: Парламент призначив Тарана міністром оборони

Романенко також нагадав, що наразі українська сторона підіймає питання про доцільність повернення росіян до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

“Структура ця (СЦКК — ред.) потрібна, якщо ми будемо далі просуватись. Є завдання народу: більшість, якщо подивимось соцопитування, прагне миру. Це дуже важкий шлях, тому що є дві угоди, які Порошенко попідписував, в тому числі й формулу Штайнмаєра. І тепер треба це реалізовувати Президенту, як Верховному Головнокомандувачу, і Міністру оборони”, - зазначив експерт, підкресливши, що кандидатура Андрія Тарана найкраще підходить для реалізації завдань, які сьогодні ставить Верховний Головнокомандувач.

“Наш головний напрям — це треба відстоювати і повертати втрачені території і просуватись до миру. Треба дякувати союзникам за допомогу, але першочергово треба сподіватись на свої сили”, - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-