Експерти позитивно оцінюють призначення Тарана міністром оборони

На думку експертів, цивільний міністр оборони не дуже добре впорався із викликами, що стоять перед Україною як країною, що фактично перебуває у стані війни. Вони сподіваються, що професійний військовий Андрій Таран виправить ситуацію з безпекою та обороною.

Укрінформ поцікавився думкою експертів щодо новопризначеного міністра та дізнався чи очікує країну зміна військово-політичного курсу.

Петро Гаращук, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України, вважає, що в Міністерстві оборони буде довіра до професійного військового, яким є Таран.

“Це дуже вдалий вибір Президента. У Андрія Тарана присутні не лише професійні якості, а й людські, як державника. Після безглуздої роботи попереднього цивільного міністра далі вже не можна було рухатись в оборонному відомстві. Тому що назрівав прямий конфлікт певних посадових осіб з Загороднюком, який абсолютно не розумів що він робить і як він потрапив на ту посаду. Дуже добре, що Таран є професійним військовим. Він знає дух армії, дух війська, а значить до нього буде довіра. Його професійність визначається кількома аспектами: отримана військова освіта, досвід служби на різних посадах у війську і на воєнно-дипломатичній службі, служба на Сході нашої держави”, - заявив Гаращук.

Відповідаючи на питання яких кроків очікують від нового міністра, Гаращук наголосив: “На мій погляд, обов'язково фінансовий аудит діяльності попередників. І цей аудит має бути об'єктивним, із залученням громадянського суспільства: на які закупки виділялись гроші, на яке будівництво, хто виділяв кошти і підписував документи, хто лобіював якісь речі, по яких цінах”. Він також вважає, що в оборонному відомстві перевірці підлягає ДОЗ, закупівля пального, кадрові питання, а також завершення розслідування трагедії під Дебальцевим та Іловайськом.

Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, наголосив, що в країні, яка воює, треба щоб міністром була людина, яка серйозно і глибоко розбирається у сфері безпеки й оборони.

“Ми воюємо і, на мій погляд, в період, коли функції Міністерства оборони розділяються з Генеральним штабом і цей процес ще не закінчений, треба щоб міністром була людина, яка досить серйозно і глибоко розбирається у сфері безпеки і оборони. Таран - генерал, має військовий досвід, він виконував непросту місію під час роботи в СЦКК”, - розповів Романенко, додавши, що новий міністр не лише професійно готовий обіймати посаду, а й має великий досвід.

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Романенко також нагадав, що наразі українська сторона підіймає питання про доцільність повернення росіян до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

“Структура ця (СЦКК — ред.) потрібна, якщо ми будемо далі просуватись. Є завдання народу: більшість, якщо подивимось соцопитування, прагне миру. Це дуже важкий шлях, тому що є дві угоди, які Порошенко попідписував, в тому числі й формулу Штайнмаєра. І тепер треба це реалізовувати Президенту, як Верховному Головнокомандувачу, і Міністру оборони”, - зазначив експерт, підкресливши, що кандидатура Андрія Тарана найкраще підходить для реалізації завдань, які сьогодні ставить Верховний Головнокомандувач.

“Наш головний напрям — це треба відстоювати і повертати втрачені території і просуватись до миру. Треба дякувати союзникам за допомогу, але першочергово треба сподіватись на свої сили”, - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана.