Політика, армія, бізнес: роль жінок в українському суспільстві

Близько 40% українців переконані, що жінки замало представлені у політиці, 30-35% – що їх недостатньо у правоохоронних органах та науці, 26% – в армії, 19% – у бізнесі.

Такими є результати опитування "Роль жінки в українському суспільстві", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у лютому 2020 року.

"У відносній більшості українці вважають, що жінки достатньо представлені у різних суспільних сферах. Попри це майже 40% опитаних переконані, що жінок замало представлено у політиці, 30-35% – вважають, що їх недостатньо в правоохоронних органах та науці, 26% – в армії, 19% – в бізнесі. Натомість близько третини опитаних вважають, що жінок забагато представлено у таких сферах, як медицина та освіта. Цікаво, саме жінки, а не чоловіки, частіше зазначали про недостатню представленість жінок у силових органах, політиці, науці та бізнесі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, близько половини респондентів погоджуються із твердженнями, що в Україні сьогодні бракує партії, яка представляє інтереси жінок. Стільки ж переконані, що жінки недостатньо представлені в уряді, Верховній Раді та місцевій владі. Зі згаданими тезами частіше погоджувалися представники старшого покоління та жінки.

При цьому 82% опитаних підтримують те, що жінки йдуть у політику, 12% – протилежної думки.

Попри це у питаннях лідерства та прийнятті зважених рішень відповіді розподілилися наступним чином: більше 40% опитаних переважно обирали середньозважену відповідь щодо того, кому краще (чоловікам чи жінкам) вдається займати лідерську позицію та приймати рішення. Натомість, у порівнянні прямих відповідей, перевагу респонденти все ж таки надавали чоловікам, особливо, коли йшлося про сферу політики. Водночас якщо у питанні лідерства у колективі та прийнятті зважених рішень у гендерному розподілі спостерігалося певне протиставлення думок чоловіків та жінок про роль статей у цих сферах, то стосовно політичного лідерства та прийняття зважених політичних рішень обидві статі частіше віддавали перевагу чоловікам.

Оцінюючи ефективність представників обох статей на політичних та виборних посадах, опитані найчастіше погоджувалися з тим, що для ефективної роботи народним або ж місцевим депутатом стать не має особливого значення. Натомість, незважаючи на те, що відносна більшість погоджувалися, що ефективно виконувати обов’язки міського чи сільського голови, голови обласної державної адміністрації, міністра, Прем’єр-міністра та Президента України можуть як чоловіки, так і жінки, все ж таки дещо частіше опитані зазначали, що ефективними тут будуть чоловіки. Натомість у таких ролях, як уповноважений з питань встановлення миру на Донбасі (вигадана для опитування посада) та міністр оборони ефективнішими респонденти бачать чоловіків. Цікаво, що у статевому розподілі у цих питаннях не фіксувалося великої різниці у відповідях представників обох статей.

Одними з найбільш впізнаваних серед жінок народних депутатів є Юлія Тимошенко (її знають 97% опитаних) та Наталія Королевська (знають 76%). При цьому Тимошенко довіряють 28%, Королевській – 20%. Ірину Геращенко знають 66%, довіряють їй – 21%. Інших жінок - народних депутатів знають менше 60% опитаних.

У регіональному розрізі найкращі показники довіри у Тимошенко у центрі (31%), Королевської – на сході (30%) та на півдні (28%), Геращенко - на заході (30%). На думку респондентів, із вищезазначених політиків найбільші перспективи в політиці має Тимошенко (29%), Королевська (10%), Геращенко (7%).

Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.