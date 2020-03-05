Через коронавірус понад 290 мільйонів учнів не мають доступу до освіти – ЮНЕСКО

Унаслідок закриття шкіл у тринадцяти країнах через ризик поширення коронавірусу понад 290 млн учнів у всьому світі позбавлені доступу до освіти.

Про це йдеться в офіційній заяві генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулай.

«Незважаючи на те, що тимчасове закриття шкіл через кризу в системі охорони здоров'я та інші кризи, на жаль, не є новим явищем, масштаби нинішніх обмежень у галузі освіти в усьому світі є безпрецедентними, і їх збереження загрожуватиме гарантуванню права на освіту», - наголошується у заяві.

За словами Азулай, організація співпрацює з державами, щоб забезпечити безперервне навчання для всіх, особливо для дітей та молоді з обмеженими можливостями, що, як правило, найбільше страждають через закриття шкіл. Станом на 4 березня 22 країни на трьох континентах оголосили або запровадили карантин у школах, 13 країн зачинили двері освітніх закладів, що позбавило 290,5 млн дітей доступу до освіти. Ще 9 країн запровадили локальне закриття шкіл, щоб убезпечитися від поширення коронавірусу. Якщо школи закриють масово, то ще 180 млн учнів будуть позбавлені доступу до освіти.

Закриття шкіл, навіть тимчасове, є проблематичним з багатьох причин, вважають у ЮНЕСКО. Основна з них - скорочення часу викладання, що впливає на результати навчання. Порушення навчального процесу також призводить до інших втрат, створює незручності для родин.

ЮНЕСКО скликає 10 березня екстрену зустріч міністрів освіти, щоб поділитися новими стратегіями та надати рекомендації для підтримання навчання.

Організація також підтримує реалізацію широкомасштабних програм дистанційного навчання та рекомендує навчальні програми та платформи з відкритим доступом, які школи та вчителі можуть використовувати.

ЮНЕСКО продовжуватиме стежити за масштабами та географічним розподілом закриття шкіл у зв‘язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.

В Україні 3 березня зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.