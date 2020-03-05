Баканов розповів про боротьбу СБУ з терористами "ДНР" та ІДІЛ

За останні пів року Служба безпеки України попередила кілька терористичних актів, які планували представники “Л/ДНР”.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, йдеться на сайті СБУ.

«Головне завдання спецслужби – ловити не дрібних шахраїв, а дбати про національну безпеку країни. І наші результати якраз підтверджують дієвість нових підходів. Чи були спроби влаштувати терористичні акти? Звичайно. Чи нейтралізували їх? Так», - сказав Баканов.

Він зазначив, що теракти готувались представниками так званих Л/ДНР. «Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові попередили замах на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але завдати максимальну шкоду іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?» - підкреслив голова СБУ.

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Загалом, як зазначається, в публікації, за останні пів року СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 – за фактом створення терористичної організації, 14 – за ознаками вчинення терористичної дії. «Окрему увагу слід звернути на затримання в Україні одного з лідерів «ІДІЛ» на прізвисько Аль Бара Шишані. Є й інші успішні приклади. Ми робимо все можливе, аби українці могли відчувати себе в безпеці – без страху їздити в транспорті, водити дітей до школи чи в дитячий садок», - додав Баканов.