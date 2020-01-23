На Донеччині СБУ викрила спробу окупантів завербувати українця

Контррозвідка СБУ викрила чергову спробу терористичної організації «МДБ ДНР» завербувати громадянина України для здійснення злочинної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 року під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області бойовики так званої “МДБ ДНР” викрали бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати батьків у рідному Донецьку. Терористи безпідставно звинуватили чоловіка у діяльності на шкоду самопроголошеній “Донецькій народній Республіці”, зокрема у роботі на українські спецслужби. Після пред’явлення “звинувачення” бойовики два тижні незаконно утримували українця у підвальному приміщенні, застосовуючи методи психологічного та фізичною тиску, позбавивши можливості нормального харчування. Погрожуючи розправою над рідними вони схилили комерсанта до конфіденційного співробітництва. Терористи поставили йому завдання збирати та передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти. Згода на співробітництво повністю не задовольнила бойовиків, тому ще однією умовою звільнення стала конфіскація співробітниками так званого “МДБ ДНР” значної суми готівки та авто бізнесмена”, - йдеться у повідомленні.

Відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік звернувся з відповідною заявою до СБ України. Наразі громадянин надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. За результатами перевірки було встановлено, що він не здійснив жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Подібні випадки є непоодинокими. Контррозвідка СБ України систематично виявляє та запобігає спробам спецслужб країни-агресора та підконтрольних їм маріонеток залучити наших співвітчизників до протиправної діяльності.

Служба безпеки України вкотре застерігає, що у зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ та підконтрольних їм так званих «МДБ Д/ЛНР» перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від державних та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

При цьому кожен громадянин України має чітко усвідомлювати свою беззахисність перед російською репресивною машиною, яка для вербування наших громадян не гребує застосуванням відверто злочинних методів.