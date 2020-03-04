Медична система готова швидко реагувати на коронавірус - МОЗ

Медична система України готова швидко реагувати на випадки, пов'язані із підозрою чи інфікуванням громадян Covid-19.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо готовності медичної системи приймати та лікувати пацієнтів, то вчорашній випадок (перший випадок коронавірусу в Чернівцях - ред.) підтвердив, що система працює ефективно, виявляє, локалізує і розпочинає надавати медичну допомогу”, - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що зважаючи на те, що із 1 квітня стартує другий етап медичної реформи, влада знайшла рішення щодо того, як мають працювати інфекційні стаціонари. “Ми знайшли шляхи вирішення того, як фінансувати систему надання медичної допомоги інфекційним хворим, в тому числі за рахунок фінансування на готовність до реагування, оскільки ми знаємо, що випадки інфекційних хвороб - це не стабільна кількість випадків упродовж тижня, місця або року. І ми повинні також підтримувати систему цієї готовності, щоб на будь-який випадок були готові відреагувати”, - сказав заступник міністра.

Він також запевнив у тому, що навчання лікарів щодо реагування на коронавірус продовжується.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні. Після цього її перевезли до військового госпіталю.

Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.