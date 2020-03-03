В армії проводять моніторинг захворювань, аби не допустити коронавірус

Серед особового складу Збройних сил України проводиться моніторинг інфекційних захворювань та санітарно-просвітницька робота щодо зменшення ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомило міністерство оборони у Facebook.

“Станом на початок березня 2020 року здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних Сил України, а також санітарно-просвітницька робота щодо основних принципів зниження загального ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції”, - ідеться в повідомленні.

За даними Міноборони, до кожної військової частини, зокрема тих, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, доведено порядок дій (алгоритм) щодо недопущення занесення і поширення випадків захворювань ГРЗ, спричинених коронавірусом COVID-19.

Також у МОУ запевнили, що в усіх військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях за участю фахівців служби превентивної медицини відбулися практичні заняття щодо особливостей функціонування лікувального закладу в умовах суворого протиепідемічного режиму, при виявлені хворого з підозрою на особливо небезпечні інфекційні захворювання, зокрема гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом.

Зазначається, що для медичного персоналу створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту (одноразові маски, халати, спеціальні костюми, респіратори тощо), який за потреби оновлюватиметься.

“Визначені санітарні транспортні засоби для перевезення особового складу Збройних сил України з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, шляхи евакуації пацієнтів і особливості евакуаційних заходів, а також обсерваційні зони при можливому масовому надходженні військовослужбовців, що мали контакт з інфікованими особами”, - розповіли в Міноборони.

Водночас у міністерстві запевнили, що усі заходи здійснюються у взаємодії з МОЗ.