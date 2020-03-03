В армії проводять моніторинг захворювань, аби не допустити коронавірус

В армії проводять моніторинг захворювань, аби не допустити коронавірус

Укрінформ
Серед особового складу Збройних сил України проводиться моніторинг інфекційних захворювань та санітарно-просвітницька робота щодо зменшення ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомило міністерство оборони у Facebook.

“Станом на початок березня 2020 року здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних Сил України, а також санітарно-просвітницька робота щодо основних принципів зниження загального ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції”, - ідеться в повідомленні.

За даними Міноборони, до кожної військової частини, зокрема тих, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, доведено порядок дій (алгоритм) щодо недопущення занесення і поширення випадків захворювань ГРЗ, спричинених коронавірусом COVID-19.

Також у МОУ запевнили, що в усіх військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях за участю фахівців служби превентивної медицини відбулися практичні заняття щодо особливостей функціонування лікувального закладу в умовах суворого протиепідемічного режиму, при виявлені хворого з підозрою на особливо небезпечні інфекційні захворювання, зокрема гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом.

Зазначається, що для медичного персоналу створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту (одноразові маски, халати, спеціальні костюми, респіратори тощо), який за потреби оновлюватиметься.

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“Визначені санітарні транспортні засоби для перевезення особового складу Збройних сил України з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, шляхи евакуації пацієнтів і особливості евакуаційних заходів, а також обсерваційні зони при можливому масовому надходженні військовослужбовців, що мали контакт з інфікованими особами”, - розповіли в Міноборони.

Водночас у міністерстві запевнили, що усі заходи здійснюються у взаємодії з МОЗ.

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