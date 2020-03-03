Смертність від коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу - глава ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що рівень смертності від нового коронавірусу перевищує рівень смертності від сезонного грипу.

Про це Гебрейєсус написав на своїй сторінці у Twitter.

«На глобальному рівні близько 3,4% тих, хто захворів Covid-19 померли. Для порівняння: в результаті сезонного грипу переважно помирає менше, ніж 1% інфікованих», - заявив глава ВООЗ.

Окрім цього, він підкреслив, що наразі вакцини чи спеціальних ліків проти коронавірусу немає. Проте, за його словами, на сьогоднішній день розробляється більше 20 вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За інформацією МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

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