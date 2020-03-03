Коронавірус в Україні: ІМІ підготував рекомендації для медіа

Інститут масової інформації у зв’язку із ситуацією з виявленням в Україні першого випадку зараження коронавірусом Covid-19 підготував рекомендації для медіа, як зменшити емоційність новин, щоб запобігти паніці в суспільстві.

Про це йдеться на сайті ІМІ.

“Не використовуйте емоційно забарвлених епітетів у новинах (на кшталт жахливий, смертельний, приголомшливий, неймовірний, масштабний). Такі епітети припустимі лише в цитатах. Використання цих епітетів є оціночним судженням і порушенням професійного стандарту відокремлення фактів від коментарів”, - зазначають в ІМІ.

Водночас уточнюється, що в авторських програмах чи публіцистичних статтях журналіст може висловлювати власну думку, але при цьому завжди чітко її позначати (“особисто я вважаю”, “на думку автора цієї статті” тощо). Усі коментарі та думки журналіста, експертів, учасників події мають бути чітко відокремлені від фактів.

В ІМІ радять перед тим, як ставити новини про кримінал та негативи, зважити суспільну значимість цієї інформації; не смакувати подробиць злочинів, трагічних подій чи самогубств; не деталізувати способи, якими люди позбавляють себе життя. При цьому контент, який містить зображення або деталізований опис злочинів чи трагедій, має бути відповідно марковано (18+).

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Крім того, експерти рекомендують писати конструктивно - не замовчувати складної правди, але фокусуватися не на негативі, а на можливостях.

Вони зазначають, що слід давати більше статистичних даних та правильно їх інтерпретувати (наприклад, з допомогою експертів), тож люди, що аналізуватимуть цифри, менше панікуватимуть.

ЗМІ мають поширювати лише правдиву інформацію. Ненадійність джерела може призвести до поширення неточної та маніпулятивної інформації, нагадують в ІМІ.

“Пам'ятайте, що місія журналістики – не лише інформувати людей, розповідаючи про факти та події, які відбулися, а й показувати шляхи вирішення різних соціальних проблем”, - закликають експерти.